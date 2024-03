Concorso Esercito 2024: requisiti e novità

Concorso Esercito 2024: 137 posti per allievi Marescialli. Di seguito i requisiti richiesti e quando presentare domanda.

È stato pubblicato di recente il bando di concorso per Allievi Marescialli Esercito 2024. Sono disponibili ben 137 posti per il 27° concorso biennale. Il concorso è rivolto sia a civili che a militari: ecco i requisiti e le novità in merito.

Concorso esercito 2024: i requisiti

Il Ministero della Difesa per il concorso degli Allievi Marescialli ha predisposto i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani

aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;

; godere dei diritti civili e politici

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età tutti coloro;

se minorenni, avere il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore

essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per i diversi incarichi relativi al grado di marescialli dell’esercito. L’idoneità psico-fisica e attitudinale sarà verificata con diverse prove.

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica.

licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica. non essere stati condannati per delitti non colposi. Ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Questo requisito verrà verificato insieme all’idoneità psico–fisica.

Concorso esercito 2024: requisiti militari in servizio

I militari in servizio, oltre a possedere tutti i requisiti sopra elencati, e inoltre dovranno:

non aver superato i 28 anni di età ;

; non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio;

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio ;

; essere in possesso della qualifica non inferiore a “superiore alla media”;

Inoltre sarà causa di una possibile esclusione al concorso il possesso di tatuaggi e piercing.

Concorso esercito 2024: come presentare domanda

Le domande di partecipazione per il concorso esercito 2024 con grado di allievi marescialli dovranno essere trasmesse a partire dal 28 marzo 2024 ed entro il 26 aprile 2024 solo via web, tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

Per accedere al portale sarà necessario possedere le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica CIE. Inoltre, è raccomandabile possedere un un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali degli Enti.

Concorso esercito 2024: la selezione

Per superare il concorso dell’Esercito per Allievi Marescialli 2024 si dovranno sostenere diverse prove:

prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive,

prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese,

prove di verifica dell’efficienza fisica,

accertamento dell’idoneità attitudinale,

accertamento dell’idoneità psico–fisica,

tirocinio,

valutazione dei titoli di merito.

Alla fine di tutte le prove verrà stilata una graduatoria di merito dei candidati idonei secondo l’ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, nella prova scritta di lingua inglese, nelle prove di verifica dell’efficienza fisica, nel tirocinio e nella valutazione dei titoli di merito.