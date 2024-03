Assunzioni Trenitalia, si cercano macchinisti a tempo indeterminato: requisiti

Assunzioni Trenitalia: nuove opportunità di lavoro per i macchinisti: ecco la scadenza da ricordare e i requisiti richiesti.

Assunzioni Trenitalia: si nuovo personale con esperienza da macchinista: l’assunzione sarà a tempo indeterminato e le posizioni sono aperte in tutta Italia.

Trenitalia è la più conosciuta tra le aziende che operano nel settore dei servizi per la mobilità di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale. È controllata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane. Mission di Trenitalia è posizionarsi tra gli attori principali nel mercato europeo del trasporto ferroviario, anche attraverso l’assunzione di nuovo personale in tutte le regioni d’Italia, garantendo ottime condizioni contrattuali ai lavoratori.

Per inviare la candidatura c’è tempo fino al 2 aprile 2024. Ecco i dettagli utili sull’opportunità e come procedere per candidarsi.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Assunzioni Trenitalia: la figura ricercata

L’annuncio del Gruppo FS Italiane è dunque volto a reclutare macchinisti per Trenitalia, presso sedi nel territorio nazionale. Il profilo professionale da ricoprire sarà responsabile di:

conduzione dei treni e interazione quotidiana con apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche;

e interazione quotidiana con apparecchiature innovative ed altamente tecnologiche; trasporto delle persone , assicurando loro un servizio sicuro, puntuale e confortevole;

, assicurando loro un servizio sicuro, puntuale e confortevole; controllo del treno.

Assunzioni Trenitalia: requisiti richiesti

Il candidato alla posizione di macchinista dovrà possedere una serie di requisiti necessari alla partecipazione alla selezione, nello specifico dovrà aver già maturato esperienza nel ruolo di macchinista “primo agente” di almeno 4 anni ed essere in possesso di quanto segue:

licenza ferroviaria e certificato complementare (B/B1/B2), in corso di validità;

e certificato complementare (B/B1/B2), in corso di validità; diploma di scuola superiore quinquennale;

di scuola superiore quinquennale; requisiti fisici richiesti per il ruolo che possono essere consultati alla pagina “Requisiti Fisici” del sito web del Gruppo.

Come candidarsi

Tutti i macchinisti che posseggono i requisiti sopra detti e che aspirano ad un posto di lavoro a contratto a tempo indeterminato in una delle aziende italiane di trasporti più importante, potranno candidarsi entro e non oltre il 2 aprile 2024, collegandosi direttamente alla pagina di “Ferrovie dello Stato italiane” e, dopo aver individuato l’annuncio “Trenitalia: Macchinisti Con Esperienza”, cliccare sul tasto “Candidati”.