Lavoro Sicilia: Decathlon, Lidl e Mondo Convenienza assumono

Lavoro Sicilia: sono diverse le posizioni aperte in diverse sedi nel territorio siciliano. Ecco di quali sono e i requisiti richiesti.

Lavoro Sicilia: molte importanti aziende sono attualmente alla ricerca di personale da assumere per arricchire il team dei propri stabilimenti sull’Isola. Di seguito le posizioni aperte nelle aziende Decathlon, Lidl e Mondo Convenienza.

Lavoro Sicilia: Decathlon

Azienda attualmente alla ricerca di personale per rinforzare il proprio gruppo di lavoro presso un loro punto vendita è Decathlon. La grande catena dedita alla vendita di articoli sportivi è in cerca di una figura di sale assistant nel suo punto vendita di Carini in provincia di Palermo. Il contratto proposto prevede un part-time da 20-24 ore a tempo determinato per uno stipendio mensile di circa 765/920€, variabile in funzione della base oraria settimanale.

Il candidato dovrà occuparsi di:

accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita o fisici o digitali,

garantire la disponibilità dello stock,

gestire i merchandising del negozio.

Inoltre per tutti i dipendenti sono previste diverse attività sportive a cui partecipare e sconti sugli articoli Decathlon. Non sono richiesti requisiti specifici.

Offerte lavoro Sicilia: Lidl

Un’altra azienda che è al momento alla ricerca di personale è LIDL, leader nella grande distribuzione. In particolare, LIDL è alla ricerca di una figura che possa ricoprire il ruolo di operatore di filiale. La sede per cui cercano personale è quella di Ragusa, e il contratto sarà un part-time di 30 ore con una retribuzione mensile lorda pari a circa 1.050,00€.

Il nuovo operatore filiale dovrà occuparsi di:

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali

Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione

Pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita

Inoltre al nuovo assunto/a sarà fornita una formazione continua durante tutto il percorso, con il costante supporto di un Training Manager. Non sono richiesti requisiti specifici.

Subito lavoro Sicilia: Mondo Convenienza

Un’altra offerta interessante è quella proposta dall’azienda Mondo Convenienza. La società leader della grande distribuzione organizzata del mobile cerca degli arredatori/arredatrici. Per il loro punto vendita di Catania. Mondo Convenienza offrirà un contratto di collaborazione a partita iva con un compenso di 2150 euro lordi mensili. Inoltre è richiesta disponibilità a effettuare trasferte occasionali per realizzare start up, restyling di punto vendita e workshop.

Ecco le principali mansioni:

Allestire ambienti seguendo gli standard aziendali, restituendo il concept attraverso la propria manualità e creatività, con l’obiettivo di rendere più attraente il prodotto;

Elaborare reportistica ad hoc secondo le linee guida aziendali;

Partecipare a nuove aperture, workshop, restyling e webinar formativi.

I requisiti per poter presentare domanda sono i seguenti: