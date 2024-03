Concorsi Sicilia: assunzioni in Università, Ospedali e Comuni

Concorsi Sicilia: selezioni aperte a Catania, Messina e nella provincia di Ragusa per diverse figure professionali. I dettagli.

Concorsi Sicilia: tante opportunità nell’isola. Selezioni aperte all’Università di Catania, all’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina e ai Comuni di Acate, Giarratana e Monterosso Almo.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera “Papardo”

L’azienda ospedaliera cerca 5 figure per ricoprire il ruolo di dirigente medico in diverse strutture:

un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio;

un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;

un posto di dirigente medico di ematologia;

un posto di dirigente medico di cardiochirurgia;

un posto di dirigente medico di neurochirurgia, con particolare competenza in chirurgia robotica e esoscopica vertebrale;

Per il concorso, per titoli ed esami, dovrà essere presentata domanda per via telematica collegandosi al sito dell’azienda ospedaliera Papardo entro il 21 aprile 2024.

Concorsi Sicilia: esperto di opere pubbliche

I comuni di Giarratana, Acate e Monterosso Almo cercano tre esperti di progettazione di opere pubbliche per un incarico a tempo determinato. Le figure, che dovranno essere in possesso di elevata professionalità, alta specializzazione e comprovata esperienza dovranno lavorare un totale di 200 giornate entro il 2026 con un compenso di 400 euro a giornata.

I requisiti, oltre al godimento dei diritti civili e politici, di una fedina penale pulita e della cittadinanza italiana, sono i seguenti:

Laurea magistrale in ingegneria (vecchio o nuovo ordinamento);

Esperienza almeno settennale comprovata dall’iscrizione all’Albo;

Conoscenza piena della normativa vigente in ambito della realizzazione di opere pubbliche;

Padronanza dei pacchetti informatici per la progettazione;

Capacità di coordinamento e competenze tecniche.

La valutazione delle competenze avverrà attraverso un colloquio individuale e la valutazione del curriculum vitae del candidato: sulla base dell’andamento di suddette verifiche, verrà attribuito un punteggio da 0 a 50 punti e stilata la graduatoria finale.

Le candidature dovranno essere presentate unicamente per via telematica attraverso la piattaforma online del Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 4 aprile 2024.

Università di Catania: madrelingua giapponese

L’ateneo cerca un collaboratore madrelingua giapponese e mette a disposizione un contratto a tempo indeterminato per un impiego minimo di 500 ore l’anno.

La candidatura potrà essere presentata unicamente online tramite il portale dell’università entro il 25 aprile 2024. Per maggiori informazioni, si rimanda al bando integrale, pubblicato sul sito ufficiale dell’Università di Catania.