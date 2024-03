Concorso Guardia di Finanza 2024: nuovo bando per 1.330 candidature

Concorso Guardia di Finanza 2024: tutto quello che c'è da sapere per aspiranti allievi marescialli interessati a presentare la domanda.

Concorso Guardia di Finanza 2024, indetto il concordo per 1.330 Allievi Marescialli al 96º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF – anno accademico 2024/2025. Possono accedere alla selezione sia civili che militari.

Concorso Guardia di Finanza 2024: la suddivisione dei posti

I 1.330 allievi ai fini del reclutamento saranno così suddivisi in due macro-categorie con ulteriori settori più ristretti:

a) 1.250 posti sono destinati al contingente ordinario (n. 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976; n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore; n. 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, o ai parenti in linea);

b) n. 80 posti sono destinati al contingente di mare ( n. 21 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando”; n. 21 per la specializzazione “nocchiere”; n. 29 per la specializzazione “tecnico di macchine”, di cui n. 16 sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti, che abbiano frequentato il corso per “motorista navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza; n. 9 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta”).

Concorso Guardia di Finanza 2024: requisiti richiesti

Anche per i requisiti richiesti abbiamo una bipartizione a secondo che si tratti di civili (anche in armi) o di appartenenti già al ruolo di sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, che abbiano completato 18 mesi di servizio.

Per quanto riguarda il secondo gruppo è necessario che il candidato non abbia superato i 35 anni d’età, non abbia demeritato durante il servizio o durante il servizio non sia stato dichiarato non idoneo all’avanzamento di carriera, non sia stato sottoposto a un procedimento disciplinare o risulti condannato o imputato e che non siano già stati rinviati dal concorso per marescialli.

Nel caso si tratti di Cittadini italiani i requisiti in certa misura cambiano. La fascia d’età va dai 17 ai 26 anni e in caso di candidati minorenni è necessario in consenso dei genitori. Si ritiene necessario inoltre ai fini della candidatura il pieno godimento dei diritti civili e politici; essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni come indicato sul bando; oppure non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza; non essere statidimessi da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia. A questi si aggiungono gli ultimi due punti della categoria precedente.

Concorso Guardia di Finanza 2024: come si svolge la selezione

Saranno ben 8 le prove da superare per essere ammessi: si inizierà con una prova scritta di preselezione, con 100 domande a risposte multiple, seguita da una prova, sempre scritta, di cultura generale. Si passerà poi alla valutazione dell’efficienza fisica – diversa a seconda se si compete per il contingente di mare o di terra – all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e dell’idoneità attitudinale. Successivamente a questi accertamenti una prova orale e una facoltativa per la conoscenza di una lingua straniera, infine valutazione dei titoli.

Modalità e scadenze

La domanda di ammissione si presenta esclusivamente mediante procedura telematica. Il termine per l’invio delle istanze online è stabilito al giorno 6 aprile 2024 alle ore 12.00.