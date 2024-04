TFA Sostegno 2024: date, prove e novità sui corsi

TFA sostegno 2024: con l'uscita del nuovo decreto, ecco le date e le principali novità inerenti i corsi di specializzazione.

TFA sostegno 2024: Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha annunciato l’avvio del IX ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il sostegno, destinato a formare insegnanti specializzati nell’assistenza didattica agli studenti con disabilità nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Quest’anno sono stati messi a disposizione ben 32.317 posti.

TFA Sostegno 2024: le date delle prove preselettive, scritte e orali

Le Università che organizzano questi corsi di specializzazione, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione, sono autorizzate a pubblicare i bandi di concorso, attraverso i quali i candidati possono iscriversi per partecipare alle selezioni. L’accesso ai corsi di TFA sostegno è condizionato al superamento di prove di accesso specifiche, dalle quali sono esonerati gli insegnanti che possono vantare almeno tre anni di servizio nel sostegno, i quali possono accedere direttamente ai corsi. Le prove preselettive si terranno in un arco temporale ristretto, dal 7 al 10 maggio.

Le date stabilite per la prova preselettiva, organizzata per grado di istruzione, sono le seguenti:

7 maggio : per la scuola dell’infanzia;

: per la scuola dell’infanzia; 8 maggio : per la scuola primaria;

: per la scuola primaria; 9 maggio : per la scuola secondaria di I grado;

: per la scuola secondaria di I grado; 10 maggio: per la scuola secondaria di II grado.

La decisione, formalizzata con il Decreto n. 583 del 29 marzo 2024, segna l’avvio dei percorsi di formazione per l’anno accademico 2023/2024, finalizzati all’ottenimento della specializzazione per il sostegno didattico a studenti con disabilità. Ciascuna Università bandisce il proprio concorso in maniera autonoma, pertanto i bandi di concorso per il TFA sostegno IX ciclo non saranno pubblicati simultaneamente in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, è previsto che i bandi siano resi disponibili in tempo utile per consentire la partecipazione alle prove preselettive, che si svolgeranno simultaneamente in tutte le Università nelle date indicate.

TFA Sostegno 2024: le novità dei corsi di specializzazione

Il Decreto interministeriale n. 549 del 29 marzo 2024, emesso dal MUR e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), prevede una riserva del 35% dei posti per gli insegnanti che hanno maturato almeno 36 mesi di servizio nel sostegno didattico negli ultimi cinque anni. Questi insegnanti sono esonerati dalla prova preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta. Nel caso in cui le domande superino la quota dei posti riservati, le Università procederanno a una selezione basata sui criteri specificati nell’Allegato A al Decreto 549/2024. Questa struttura selezionata garantisce una via preferenziale per gli insegnanti già esperti nel sostegno, pur mantenendo un approccio competitivo per la selezione dei candidati in base ai posti disponibili. I candidati che hanno superato la prova preselettiva nel ciclo VIII, ma che non hanno potuto completare le successive fasi del concorso a causa di misure preventive legate al COVID-19, saranno ammessi direttamente alla fase delle prove scritte, essendo dunque esonerati dalla prova preselettiva per questo ciclo.

Infine, ricordiamo che i posti disponibili per l’accesso al corso, saranno distribuiti nel seguente modo: