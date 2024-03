Concorso scuola 2024, verso le prove orali: quando saranno

Concluse le prove scritte per il concorso scuola 2024, si attendono le date delle prove orali: Ecco quando si dovranno svolgere.

Ogni candidato riceverà la convocazione almeno 15 giorni prima rispetto alla data del calendario esami e scoprirà la traccia della lezione simulata 24 ore prima. Ecco, nel dettaglio, quali sono le informazioni utili per gli aspiranti insegnanti del Concorso Scuola 2024.

Concorso Scuola 2024: regole di convocazione prova orale

La prova orale si svolgerà nella regione di presentazione della domanda, tranne per particolari disposizioni del Ministero.

15 giorni prima dello svolgimento della prova, tutti i candidati riceveranno la convocazione ufficiale da parte dell’USR, la quale conterrà il voto conseguito nello scritto e il calendario della prova orale con sede, data e orario di svolgimento.

Per definire l’ordine delle prove verrà prima estratta una lettera dalla quale si inizierà. La comunicazione delle prove orali avviene attraverso la pubblicazione sul Portale Unico Reclutamento, per posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato.

Concorso Scuola 2024: tra quanto tempo si svolgeranno le prove orali

Come sottolineato da Anief, visto che le prove scritte si concluderanno nella giornata del 19 Marzo 2024, i candidati riceveranno la convocazione almeno 15 giorni prima dell’orale. Si andrà a ridosso delle festività Pasquali, quindi l’orale non sarà prima di Aprile 2024. Ricordiamo, inoltre, che per accedere alla prova orale, i candidati dovranno aver raggiunto il punteggio di 70 su 100 nella prova scritta.

Come si svolgerà la prova orale

La prova orale del concorso scuola 2024 sarà, a tutti gli effetti, un colloquio diviso in più parti;

Domanda Disciplinare Lezione simulata Valutazione delle capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, qui il candidato dovrà dimostra di avere almeno un livello B2, adeguandosi alle norme del Quadro comune Europeo.

La domanda disciplinare verrà estratta a sorte prima dell’inizio della prova. La lezione simulata si baserà su una traccia che verrà pubblicata 24 ore prima della prova, i candidati sapranno il contenuto della lezione il giorno prima dell’esame.

La prova ha una durata massima di 45 minuti per il concorsi di scuola secondaria di primo e secondo grado e di 30 minuti per il concorso infanzia e scuola primaria.