Concorso docenti 2024, nuovo bando in autunno: cosa sapere

Annunciato nuovo concorso docenti 2024. Ecco quando uscirà il bando, i requisiti richiesti e le prove d'esame da affrontare.

Concorso docenti 2024: si sono ormai concluse le prove scritte per il concorso docenti infanzia e primaria, e a breve verranno svolte le ultime prove scritte del concorso di docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Nel frattempo, alcune regioni sono ancora alla ricerca di membri per le commissioni degli esami orali. Ma i bandi per i concorsi docenti del 2024 sembrano non concludersi qua.

Concorso docenti 2024: il nuovo bando

Molti candidati sono in attesa per il nuovo concorso docenti. Ancora si hanno pochissime notizie a riguardo. Certamente il bando riguarderà tutti coloro che vorranno insegnare presso una scuola secondaria di primo e secondo grado. Purtroppo bisognerà attendere l’autunno per il nuovo bando Pnrr. Si avrà quindi tutta l’estate per arrivare preparati alle future prove. La pubblicazione è prevista tra i mesi di settembre e ottobre, è sarà l’ultimo della fase di transizione che precede l’entrata in vigore delle nuove regole per l’insegnamento. A partire dal 2025, si potrà accedere ai concorsi per inseganti solo con l’abilitazione.

Concorso docenti 2024: chi potrà presentare domanda

Il bando per il concorso docenti 2024, potranno presentare domanda i candidati che:

siano in possesso dei requisiti di accesso per il primo concorso PNRR e non abbiano superato o svolto le prove d’esame;

di accesso per il primo concorso d’esame; siano in possesso dei requisiti di accesso richiesti per il primo concorso PNRR ma n on abbiano presentato la domanda;

di accesso richiesti per il primo concorso ma n abbiano conseguito almeno 30 dei 60 CFU validi per l’abilitazione

dei 60 CFU validi per l’abilitazione abbiano conseguito l’abilitazione per la classe di concorso di riferimento

Concorso docenti 2024: i requisiti richiesti

Potranno presentare domanda tutti i candidati in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

Per i posti comuni:

laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso oggetto del concorso + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso

oppure

oppure titolo di accesso + 3 anni di servizio, anche non continuativi, svolti nella scuola statale negli ultimi 5 anni, di cui 1 nella classe di concorso specifica

oppure

oppure titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

Per i posti ITP:

laurea, diploma AFAM di I livello, o titolo equipollente o equiparato + abilitazione specifica

oppure

oppure diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B (questo titolo rimane valido fino al 31 dicembre 2024);

Per i posti di sostegno:

specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all ’ estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Concorso docenti 2024: le prove d’esame

I candidati dovranno affrontare lo stesse prove di selezione che erano state previste per il concorso 2023/2024. Quindi: