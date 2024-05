Metropolitana FCE: prolungato l’orario in occasione di Catania-Avellino

La ferrovia Circumetnea ha pubblicato un post dove comunica un orario prolungato d'attività per la giornata del 21 maggio.

È in programma stasera, martedì 21 maggio, il match dello stadio “Massimino” tra Catania e Avellino, valido per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C. Per chi si recherà nell’impianto di Cibali, giungono importanti novità. Per l’evento la Ferrovia Circumetnea ha deciso di prolungare gli orari delle corse per la metropolitana. Attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale e su gli altri canali di comunicazione, FCE ha avvisato gli utenti che le ultime corse della giornata saranno alle 23:20 in partenza da Nesima e alle 23:40 in partenza da Stesicoro, prolungando di più di un’ora il servizio, per aiutare a far confluire meglio i tifosi alla fine della partita.

Il calcio d’inizio della partita è previsto per le 20:30.

Come raggiungere lo stadio “Massimino” con la metropolitana

Per raggiungere lo stadio “Massimino” per mezzo della metropolitana l’opzione più semplice è quella di scendere alla fermata di Cibali. Tuttavia, per chi possiede un biglietto in curva Sud, non è da escludere la possibilità di fermarsi alla fermata Milo, percorrere a piedi l’omonima via e andare verso la via Cesare Beccaria.