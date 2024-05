Bonus psicologo 2024: ultimi giorni per fare domanda

Novità bonus psicologo, aumentata la somma erogabile. Ma il termine per fare richiesta sta per scadere. Ecco un riepilogo.

Ancora pochi giorni per richiedere il bonus psicologo, ossia il contributo per le sessioni di psicoterapia. La richiesta del bonus è già disponibile e il termine masso è stato fissato per il 31 maggio 2024.

Inps aveva già fornito i termini utili per richiederlo, ma a questo si aggiunge uno novità- Il 16 maggio 2024, la Conferenza Stato Regioni ha anche ripartito i 5 milioni di euro extra per la misura. Quindi, il contributo massimo per il bonus psicologo è pari a 1.500 euro e i destinatari sono cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro. D’altronde nell’ultimo anno la somma erogabile che è passata da 600 euro massimi a 1.500 euro e rifinanziata con la legge di bilancio 2024.

Bonus psicologo 2024: come richiederlo

Il bonus psicologo si richiede presentando una domanda telematica da inviare sul sito web dell’Inps. Si ricorda che sulla piattaforma web il servizio è denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, si può accedere secondo le seguenti modalità:

tramite portale web INPS , utilizzando l’apposito servizio on line tramite SPIDdi livello 2 o superiore, oppure tramite carta di identità elettronica (CIE)3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS).

, utilizzando l’apposito servizio on line tramite SPIDdi livello 2 o superiore, oppure tramite carta di identità elettronica (CIE)3.0 o tramite (CNS). Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Di seguito una brevissima guida per richiedere il servizio dal portale Inps: il primo passo da fare è inserire nella barra di ricerca “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e poi cliccare sulla voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”. Una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.

Bonus psicologo 2024: le somme destinate

Il contributo destinato ad ogni singolo cittadino varia in base al reddito di ciascuno. La somma massima è di 1.500 euro annui a persona ((nel 2022 il tetto era 600 euro). Di seguito le varie fasce di ISEE:

1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta);

per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta); 1.000 euro per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta);

per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta); 500 euro per redditi ISEE superiori a 30.000 ma inferiori a 50.000 euro (fino a 50 euro per seduta).

Bonus psicologo 2024: come avviene il rimborso

Il CNOP, Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi , trasmette all’Inps l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa. Successivamente dopo aver ricevuto tutte le domande, l’INPS stilerà una graduatoria di beneficiari dando priorità a chi ha ISEE più basso. In caso di esito positivo l’INPS fa sapere ai beneficiari l’accoglimento della domanda sia tramite aggiornamento della pagina personale nella sezione relativa al bonus, sia con un SMS. L’Istituto contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco del valore attribuito a scalare secondo il limite di fondi disponibili e l’ISEE dell’interessato.