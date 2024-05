Incidente sulla A18, morta la donna rimasta coinvolta: donati gli organi

È morta la turista di origine brasiliana rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla A18: donati gli organi della vittima.

Non ce l’ha fatta la 53enne rimasta coinvolta in un grave incidente stradale sulla A18 Catania-Messina lo scorso 8 maggio. La vittima, Rachel Cosentino, era originaria del Brasile e si trovava in Sicilia in vacanza. Purtroppo, è rimasta vittima di un grave incidente nei pressi di Fiumefreddo. Per soccorrerla era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza al Cannizzaro di Catania in condizioni critiche.

La donna è da subito stata ricoverata nel reparto di Anestesia e rianimazione ma non ce l’ha fatta. I suoi organi sono stati donati nei giorni scorsi. Insieme alla donna, a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente, era presente anche un uomo. L’attenzione è caduta su quest’ultimo proprio nelle scorse ore quando sembrerebbe che, in pericolo di vita per le gravi ferite riportate nell’incidente, si era allontanato dal Pronto soccorso del Cannizzaro. Tuttavia, la Polizia l’ha ritrovato e l’ha ricondotto in ospedale.