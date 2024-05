Sicilia, trovato morto in casa: si valuta possibilità omicidio

Le tracce di sangue trovate in diverse stanze dell'appartamento fanno pensare che si tratti di un caso di omicidio.

Il corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato rinvenuto in un’abitazione sita in via Maneti, a Scicli, nella provincia di Ragusa. La segnalazione è giunta da un familiare, che ha immediatamente dato l’allarme alle Forze dell’Ordine.

Segni di sangue sono stati scoperti nella camera da letto e in altre stanze della casa, sollevando così sospetti riguardo a un possibile omicidio. Sul luogo del ritrovamento sono quindi intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno, per fare chiarezza sulle circostanze della tragedia.