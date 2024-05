Schifani in ospedale dopo incidente stradale: dimesso dopo poco

Il presidente della Regione siciliana è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando ad un appuntamento elettorale.

Renato Schifani, presidente della Regione siciliana, è stato coinvolto ieri, 12 maggio, in un incidente stradale. L’uomo si trovava infatti in un’auto sul litorale di San Leone, ad Agrigento. Ad un certo punto, però, le auto di scorta del governatore hanno sorpassato una vettura privata ferma in mezzo alla strada, e nell’azione l’ultima macchina della carovana ha finito per tamponare quella dove si trovava il presidente.

Schifani è dunque stato portato, dagli stessi uomini della scorta, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha fatto ingresso in codice verde. Una volta sottoposto a tutti i controlli sanitari necessari, il governatore è stato dimesso dopo circa mezz’ora, come riporta Ansa.