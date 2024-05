Catania, ruba auto ma era già destinatario di un ordine di arresto: in manette 46enne

Un uomo di 46 anni, già destinatario di un mandato di arresto, è finito in manette a seguito di un furto di un' autovettura.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti via Sardo a seguito della segnalazione di un furto in atto di autovettura commesso da una persona vestita con abiti scuri.

Dai primi accertamenti gli agenti hanno riscontrato che il soggetto, poco prima del loro arrivo, aveva danneggiato la cappotta di un’autovettura. Alla richiesta di fornire le proprie generalità l’uomo ha rilasciato dei dati che hanno insospettito gli operatori che, pertanto, lo hanno accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento ed identificazione. All’esito delle operazioni è emerso che il soggetto, un 46enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ha effettivamente fornito delle false generalità e, inoltre, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per reati contro il patrimonio, dovendo scontare una pena di un anno, un mese e ventisei giorni.

Pertanto l’uomo è stato tratto in arresto e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

Al contempo è stato denunciato, in stato di libertà, per tentato furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità personale.