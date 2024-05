Nuovo disservizio idrico a Catania: le zone interessate

Nuovo disservizio idrico annunciato da Acoset nel territorio etneo. Ecco qual è la zona interessata e dove avverranno i lavori.

Acoset, attraverso un avviso sui canali ufficiali, ha comunicato un disservizio idrico a causa di lavori di manutenzione, programmato per la giornata di lunedì 13 maggio. I lavori verranno effettuati presso il serbatoio di San Giovanni Galermo Alto. Sono, pertanto, previsti dei possibili disservizi idrici per le utenze alimentate dal medesimo serbatoio, come si legge nell’avviso.

Il servizio verrà normalizzato dopo i necessari tempi tecnici per il riempimento del serbatoio.