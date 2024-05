Corri Catania 2024: programma e come raggiungere l’evento

Corri Catania 2024: ecco il programma, i mezzi per raggiungere l'evento, orari, variazioni e come partecipare.

Corri Catania 2024, programma ed info utili: ecco alcune informazioni su uno degli eventi più attesi dell’anno nel capoluogo etneo, il Corri Catania 2024. La corsa podistica che si svolgerà domenica 12 maggio coinvolgerà tutta la città. Di seguito tutte le informazioni di cui hai bisogno: il percorso, gli orari, il programma completo, come raggiungere l’evento e come partecipare.

Corri Catania 2024: programma

La manifestazione sportiva è già iniziata ieri 9 maggio, ma la giornata più attesa è senza dubbio questa domenica, che inizierà alle 8:00 con l’apertura del Corri Catania Village e terminerà alle 11:30 con la speciale festa conclusiva. Ecco il programma completo:

Ore 8.00 – Apertura Corri Catania Village

– Apertura Corri Catania Village Ore 9.00 – Riscaldamento con le palestre Altair

– Riscaldamento con le palestre Altair Ore 10.00 – Partenza 16ª Corri Catania

– Partenza 16ª Corri Catania Ore 11.30 – La festa finale

Il percorso è composto da cinque chilometri e come ogni anno si snoda per le vie del centro storico di Catania, permettendo così ai corridori di ammirare i bellissimi scorci della nostra città. Si partirà quindi da piazza Università alle ore dieci, per poi arrivare in piazza Duomo alle ore 11:30.

Chi può partecipare?

L’evento è aperto a tutti, la corsa è infatti non competitiva e a passo libero. I partecipanti potranno acquistare il kit composto da maglietta ufficiale, pettorale numerato e borsa Corri Catania per poter usufruire durante la corsa dell’assistenza medica specializzata. Il ricavato del kit andrà in beneficenza ed il costo è di soli 5 euro, sul sito sono inoltre consultabili i vari punti ufficiali dove poterlo acquistare.

Corri Catania 2024: come raggiungere l’evento

Saranno molti i mezzi disponibili per raggiungere il Corri Catania 2024, che avrà luogo, come già accennato domenica 12 maggio. Per la manifestazione FCE ha creato un biglietto “speciale” dal costo di 1 euro che si potrà utilizzare per tutta la durata dell’evento, in modo da poter arrivare tranquillamente in metro in centro città. L’acquisto dei biglietti sarà possibile presso i banchi promozionali dell’associazione e nei punti, citati prima, dove è possibile acquistare il kit.