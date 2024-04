Corri Catania 2024: ci sarà un ticket speciale per la Metro

Anche quest'anno si terrà il consueto appuntamento con il Corri Catania, lancia l'iniziativa "vieni in metro a Corri Catania"

Domenica 12 Maggio si terrà in Piazza Università il Corri Catania 2024. Per facilitare la viabilità, il Corri Catania ha annunciato su i suoi canali social, un iniziativa in collaborazione con FCE. Un biglietto metro, dal costo di 1 euro, giornaliero dedicato a Corri Catania, da utilizzare la domenica dell’evento per arrivare in Piazza Università attraverso i mezzi pubblici.

I biglietti saranno disponibili presso tutti i banchetti promozionali del Corri Catania e nei Corri Catania Point, in Corso Italia, Via G. D’annunzio, Via Umberto e presso il centro commerciale i Portali.