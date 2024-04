Catania, ubriaco alla guida di auto con grossa cilindrata: denunciato 23enne

Talmente ubriaco che non si reggeva in piedi, è stato trovato alla guida ad alta velocità per le vie del centro.

Proseguono i controlli al fine di contrastare alcuni fenomeni di illegalità, tra cui la guida in stato di ebbrezza. Nelle ultime attività effettuate, sono stati individuati 4 soggetti. Il più giovane di loro è un 23enne di Biancavilla, il quale verso notte fonda a bordo della sua grossa automobile sfrecciava tra le vie del centro di Catania. All’invito degli agenti di scendere il ragazzo non era capace nemmeno di reggersi in piedi.

L’etilometro ha confermato i timori degli agenti, il tasso alcolemico era pari a 0,99 grammi per litro, largamente superiore alla soglia prevista dal codice della strada. Il ragazzo è stato denunciato.

Nella stessa notte sono stati fermati anche due uomini di 50 e 55 anni, il primo fermato mentre zig zagava sulla tangenziale direzione Siracusa, il tasso alcolemico era pari a 2,33 grammi per litro, e sprovvisto della patente.