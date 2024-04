Violenza di genere nel Catanese: abusi filmati con il cellulare

Nuovo caso di violenza sessuale e di abusi ai danni di una donna moldava giunta da poco in Italia. Gli autori sono due coniugi di 39 e 41anni

Nuovo caso di violenza nel siciliano, questa volta la vittima è una donna moldava, giunta in Italia da qualche mese in cerca di un’occupazione lavorativa. A scovare gli autori dell’abuso è la squadra mobile della questura di Catania, su disposizione della Procura etnea.

La questura ha disposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico una donna di 39 anni e sottoposto alla custodia in carcere un 41enne, si tratterebbe di una coppia di rumeni residenti a Bronte. Entrambi sarebbero responsabili dei reati di maltrattamento, di lesioni personali e di violenza sessuale. Le indagini sarebbero iniziate lo scorso 4 aprile, si hanno subito avuto riscontri positivi. Rintracciati gli autori degli abusi in uno dei comuni etnei. La donna ha confessato tutte le violenze, ricevendo una prognosi di 30 giorni per una “frattura scomposta, pluriframmentaria estremità acromiale della clavicola sinistra”.