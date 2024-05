Catania, stuzzica una donna e aggredisce il fidanzato: arrestato

Fa apprezzamenti verso la fidanzata e aggredisce il fidanzato: arrestato 25enne. Sul posto gli agenti che hanno fermato la colluttazione.

Alcuni equipaggi della Polizia sono stati inviati in via Coppola a seguito delle segnalazioni riguardo una colluttazione tra due uomini. Giunti sul posto gli agenti sono intervenuti per bloccare un giovane, armato di un cacciavite, che cercava di colpire un uomo. Dopo aver provato, senza successo, a calmare la lite interponendosi tra i due, i poliziotti sono dovuti ricorrere all’uso del taser per bloccare il giovane.

Tornata la calma, gli agenti hanno identificato il giovane: un 25enne nigeriano, regolare sul territorio nazionale. A seguito della vicenda, la Polizia ha perquisito la casa dello straniero sequestrando oggetti pericolosi come coltelli e utensili da lavoro per scongiurare l’eventuale reiterazione del reato.

Successivamente, la persona aggredita si è recata presso gli Uffici della Questura dove ha formalizzato la denuncia per minacce aggravate. Dalle dichiarazioni della vittima è emerso che la lite sarebbe scaturita dagli apprezzamenti che il nigeriano avrebbe fatto verso la fidanzata dell’uomo che, infastidito, avrebbe cercato di allontanarlo generando la reazione violenta del giovane.

Gli agenti hanno tratto in arresto il 25enne, che dovrà rispondere di minacce aggravate e ricettazione di documenti e carte di credito. Informato il PM, questi ha disposto di trattenere l’arrestato presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio che ha disposto la custodia in carcere.