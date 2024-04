Catania, 60enne tenta di impiccarsi dopo la morte della moglie: salvato

Un uomo di 60 anni della provincia di Catania è stato salvato dopo aver tentato di farla finita dopo la morte della moglie per la solitudine.

Si è sfiorata la tragedia ad Aci Trezza, dove un uomo di 60 anni ha tentato il suicidio mentre si trovava all’interno della propria abitazione. A salvare l’uomo sono stati i carabinieri, allertati dallo stesso 60enne del suo imminente suicidio con una chiamata al 112.

L’uomo viveva da solo in casa da quando la morte è morta e, per via della depressione che ha seguito il grave lutto, aveva deciso di farla finita. Tuttavia, prima di impiccarsi il 60enne ha chiamato il 112 per manifestare le sue intenzioni. A rispondere è stato un operatore della centrale operativa che ha mantenuto il contatto costante al telefono con l’uomo mentre una pattuglia veniva inviata alla sua abitazione.

Così si sono svolte le operazioni di soccorso, alle quali si è unito anche un maresciallo della stazione di Aci Castello libero da servizio. Infatti, la vittima aveva chiesto di poter parlare proprio con lui, dato che in una precedente occasione, era rimasto colpito dalla sua gentilezza, tanto da invocare il suo diretto aiuto.

Una volta arrivati, i militari hanno visto la vittima all’ingresso della porta finestra della cucina su una sedia, con al collo un cappio assicurato a un gancio metallico in un muro a tre metri dal suolo. Non appena visti i carabinieri, l’uomo ha cercato di spingersi ma i militari sono riusciti a intervenire spostando i massi posizionati davanti al cancello dell’abitazione per ostruirne il passaggio.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Una volta arrivati all’uomo, i carabinieri hanno tagliato la corda e sorretto l’uomo per non farlo restare impiccato. Riportato l’ordine e la sicurezza, sono state accertate le condizioni fisiche dell’uomo. Infine, quest’ultimo ha ricevuto le cure dei sanitari accorsi sul posto.