Catania, alla guida senza patente fornisce false generalità: denunciato

Un 35enne è stato denunciato per aver fornito false generalità ai poliziotti che l'hanno fermato alla guida senza patente.

Nel corso della settimana sono stati effettuati alcuni controlli da parte della polizia nel territorio di Catania. In particolare una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” ha effettuato il controllo, nei pressi di via Acquicella dov’è stata fermata un’autovettura e il suo conducente.

L’uomo ha dichiarato che stava guidando un’auto a noleggio, di essere l’intestatario del contratto stipulato con l’agenzia di noleggio, ma di non avere con sé i documenti di identità. Tuttavia, tali informazioni hanno insospettito un agente che ha riconosciuto il conducente. Infatti, l’uomo è noto per i suoi precedenti penali ed era stato scarcerato da qualche giorno dalla detenzione domiciliare per fine pena, applicata per reati in materia di stupefacenti.

Per l’uomo, un 35enne, è quindi scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per aver fornito false generalità. Inoltre, sono state elevate diverse contravvenzioni per violazione delle norme del Codice della Strada tra le quali per guida senza patente.