Catania, 27enne colto in flagranza con 62 bustine di marijuana: arrestato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato, dopo essere colto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 27 anni, originario di Bronte, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno notato in via Alcide De Gasperi, a pochi passi da un istituto scolastico e da un parco giochi, un’autovettura parcheggiata a bordo strada con all’interno un uomo ritenuto sospetto.

A quel punto i poliziotti hanno deciso di sottoporlo ad un controllo procedendo a perquisizione personale, poi estesa all’auto, visti i diversi precedenti per spaccio.

Dalla perquisizione sono state rinvenute ben 62 bustine trasparenti contenenti marijuana e 11 bustine contenenti hashish, già suddivise in dosi per la commercializzazione.

All’interno dello zaino, inoltre, è stata rinvenuta la somma di 460 euro, probabile cifra ricavata dallo spaccio. L’ uomo ha anche tentato di cancellare i dati dal proprio telefono, al fine di far eliminare la cronologia e dati memorizzati. Il dispositivo è stato, pertanto, sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti investigativi, dai quali è emerso che le richieste di sostanza stupefacente gli venivano inoltrate tramite un noto servizio di messaggistica istantanea.

Le perquisizioni si sono, poi, spostate presso il domicilio del 27enne dove gli operatori hanno recuperato altra sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato tratto arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.