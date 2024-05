Incidente in Sicilia, scontro tra auto e pulmino: un morto e 9 feriti

Ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. In questo caso, si sono scontrati una Bmw ed un pulmino. In corso le indagini.

Nella tarda serata di ieri, si è verificato l’ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane. Nello specifico, il sinistro è avvenuto sulla strada statale 626 Gela-Caltanissetta, dove una Bmw 525d ed un pulmino Lancia Fedra si sono scontrati all’altezza del viadotto di Capodarso.

Secondo quanto riportato, alla guida della Bmw Giancarlo Collura, 50 anni di Mazzarino. L’auto si sarebbe schiantata contro il pulmino, squarciandosi in due. A causa del forte impatto, il conducente della Bmw ha perso la vita. A bordo dell’auto anche una donna di 31 anni, trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ferite le 7 persone sul pulmino, condotte nei pronto soccorso di Caltanissetta ed Enna.

Sul luogo dell’incidente sono presto giunte le ambulanze del 118, i mezzi di soccorso della polizia stradale ed i vigili del fuoco. Ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.