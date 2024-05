Torna la “domenica al museo”: cosa visitare a Catania a prezzo ridotto

Domenica al museo: cosa visitare a Catania a prezzo ridotto grazie all'iniziativa della "Prima domenica del mese".

Torna l’appuntamento con la “Prima Domenica del Mese al Museo” a Catania. Infatti, domenica 5 maggio sarà possibile visitare i siti culturali del Comune con ingresso a tariffa ridotta.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione, con la Direzione Cultura, per favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale. Quest’ultimo è in parte visionabile virtualmente tramite la piattaforma Around Catania o l’App collegata, utili anche per programmare le visite.

Di seguito, il calendario di apertura dei siti domenica 5 maggio: