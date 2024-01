Meteo Sicilia, i giorni della merla saranno i più caldi di sempre: le previsioni

Meteo Sicilia: mese di gennaio all'insegna della variabilità, con aumenti di temperatura previsti nel corso della settimana. Ecco le previsioni per i giorni della merla 2024.

Meteo Sicilia: nonostante il mese di gennaio sia stato altalenante tra freddo e temperature un po’ più alte, questa settimana si prevedono belle giornate e temperature in aumento su tutto il territorio siciliano. Ecco quali sono le previsioni di questo inizio di settimana, in cui cadono proprio i giorni della merla.

Meteo Sicilia: lunedì 29 gennaio

Lunedì, l’anticiclone africano Zeus condiziona il tempo sulla regione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime in aumento fino a 15 gradi, minime stazionarie. Da segnalare le massime più alte di 15 gradi a Catania, Messina e Agrigento mentre a Enna si scende sotto lo zero per quanto riguarda la minima, e la massima arriverà a 9 gradi. Per quanto riguarda invece il Ragusano e il Nisseno, la massina arriverà a 12 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 30 gennaio

Martedì, l’anticiclone africano Zeus è padrone del tempo sulla regione, pertanto la giornata sarà simile alla precedente, contraddistinta da un’atmosfera stabile, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 15 gradi, valori notturni grossomodo stazionari. Da segnalare cielo poco nuvoloso nel Palermitano, nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano, le cui massime saranno rispettivamente di 14 e 13 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 31 gennaio

Per la giornata di mercoledì è previsto un cielo sereno su tutto il territorio siciliano e le massime si manterranno fra i 12 e i 15 gradi. Le minime più basse si registrano ad Enna, con temperature che raggiungeranno i -5 gradi e a Caltanissetta con -2 gradi. Mentre a Catania la minima arriverà a 5 gradi.

A partire da giovedì, le temperature saranno lievemente in aumento, soprattutto nel Catanese e nel Siracusano, dove si raggiungeranno i 16 gradi. Mentre nel Messinese, nel Ragusano e nel Palermitano, giovedì il cielo si presenterà poco nuvoloso.