Catania FC, così non va: 1-1 al Massimino con il Monopoli

Pari "amaro" per i rossazzurri che sciupano un'altra occasione per muovere la classifica, uscendo tra i fischi del Massimino.

Un Catania parecchio “sprecone” quello visto ieri sera al Massimino, in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie C Now che ha visto confrontarsi i rossazzurri contro i pugliesi del Monopoli. Lucarelli, sin dai primi minuti di gioco, parte con un 3-4-1-2 con Bethers tra i pali, Castellini, Curado e Kontek in difesa, Cicerelli, Quaini, Bouah e Zammarini a centrocampo, in avanti Chiricò pronto a sostenere le due punte, Costantino e Di Carmine.

Il Catania, davanti agli occhi del patron Pelligra e del neo-acquisto Sturaro, comodamente seduti in tribuna per assistere al match, parte bene, ma le occasioni create non riescono a creare particolari problemi alla porta difesa dal n.55 Gelmi. Al 12^ prima tegola per mister Lucarelli: Bethers esce addirittura in barella dal rettangolo di gioco (si presume un brutto infortunio al ginocchio per il n.1 etneo), lasciando spazio al secondo estremo difensore Albertoni, al suo esordio assoluto in maglia rossazzurra, mettendosi subito a disposizione del tecnico Lucarelli con interventi e parate degne di nota.

Partita abbastanza lenta, specialmente per quanto riguarda le azioni, ma ad “accendere” l’urlo del vecchio Cibali, è Cicerelli che, al 30′ minuto sfodera un grandissimo tiro verso la porta pugliese, firmando la rete dell’1-0 casalingo, nonchè il suo primo goal in terra siciliana. Si va al riposo con gli etnei in vantaggio.

Alla ripresa, Monopoli subito in 10 uomini a causa dell’espulsione di Ferrini, dopo un bruttissimo intervento su Bouah. Lucarelli le prova tutte, mandando in campo Chiarella, Welbeck, Peralta e Cianci, ma la compagine catanese non riesce a sfruttare la superiorità numerica per incrementare il vantaggio, facendosi addirittura recuperare il punteggio al 69′ da Bizzotto che, sfrutta un pasticcio della difesa catanese, riportando in parità il risultato.

La fine della partita

A fine partita il Catania esce tra i fischi dei tanti tifosi presenti al Massimino, delusi dalla brutta prestazione dei propri beniamini. Gli etnei non riescono a scrollarsi di dosso un cruccio che, dal girone d’andata, sembra condizionare la maggior parte delle prestazioni, situazione che sembra incidere “pesantemente”, in termini di prestazione e di risultati.

La sfida contro i pugliesi costituisce l’attuale momento attraversato dagli uomini di Lucarelli che, ovviamente, sta cercando di impostare un’idea precisa di gioco, dotandola di forza e carattere, specialmente dopo i tanti sforzi economici della società, inserendo nuove pedine all’interno della rosa con giocatori di grande livello.

Capitolo mercato in uscita: il centrocampista Michele Rocca, a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Avellino a titolo definitivo.