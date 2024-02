Catania FC: arrivano Tello e Furlan ma a Foggia servono risposte

L'arrivo del centrocampista colombiano Tello del ritorno del portiere Furlan rinforzano ancora di più la squadra, ma urge continuità.

Dopo l’1-1 casalingo contro il Monopoli, che ha visto nuovamente scivolare nell’oblio la squadra rossazzurra, la dirigenza etnea ha ufficializzato l’arrivo di due nuovi arrivi nella rosa del Catania: si tratta del centrocampista Andrès Tello (classe ’96 ex Benevento) e del portiere Jacopo Furlan (classe ’93, fresco di rescissione con il Perugia), per quest’ultimo si tratta di un ritorno alle pendici dell’Etna, dopo l’ultima esperienza vissuta nella stagione 2019/2020, che andrà a sostituire l’infortunato Bethers, che starà fuori ormai per tutta la stagione.

A poche ore dalla fine della sessione di mercato invernale, la società rossazzurra dimostra ancora una volta la sua grande forza economica, ma adesso è tempo di risposte: l’ultima sfida contro i pugliesi, ha registrato ancora una volta le notevoli difficoltà che, la squadra di mister Lucarelli, possiede. Certamente si tratta di un gruppo completamente nuovo, composto da nuovi arrivi, ma la società è chiamata a dare credibilità di gioco ai tanti tifosi che, come sempre, non esitano a sostenere i propri colori sugli spalti, delusi e amareggiati dai continui risultati altalenanti dei propri beniamini.

A Foggia con determinazione

Venerdì sera alle ore 20:45, allo stadio “Zaccheria”, gli etnei saranno ospitati dal Foggia, formazione pugliese che, ricordiamo, all’andata si impose per 0-2 al Massimino, quando ancora sedeva mister Tabbiani sulla panchina rossazzurra. Cuore e mentalità vincente, saranno queste le caratteristiche principali alle quali il Catania dovrà puntare, gettando il cuore oltre l’ostacolo ma, soprattutto, “riaccendendo” i cuori dei tanti tifosi etnei che sperano nella tanto attesa svolta, in una stagione parecchio in salita per i siciliani.

Mercato in uscita

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Ladinetti sembra ormai essere in procinto di lasciare Catania per dirigersi in Calabria sponda Crotone (prestito secco con diritto di riscatto), stessa sorte anche per Bocic, che partirà in prestito. Società a lavoro anche per trovare una nuova sistemazione per Zanellato e Marsura (anche se, per quest’ultimo, la cessione sembra essere più difficile del previsto). Seguiranno aggiornamenti.