Calcio, Foggia-Catania: divieto vendita biglietti a residenti in Sicilia

La prossima partita del Catania sarà contro il Foggia, ma senza tifosi dal vivo: vige il divieto di vendita dei biglietti per i siciliani.

Manca pochissimo alla prossima partita della squadra di calcio del Catania. Infatti, il match è previsto per venerdì 2 febbraio alle ore 20.45, quando il Catania si sfiderà contro il Foggia.

La partita si disputerà fuori casa, con i rossazzurri ospiti del Foggia allo stadio “Pino Zaccheria”. Tuttavia, per i tifosi del Catania non sarà possibile seguire la partita dal vivo. Infatti, il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai siciliani. Nello specifico, il divieto è rivolto a tutti coloro i quali risiedono nella Regione Sicilia. Ciò significa che la ventiquattresima giornata del campionato Serie C Now 2023/2024 prevederà nel pubblico solo coloro i quali risiedono al di fuori della Sicilia.