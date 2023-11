Incidente a Catania, scontro tra auto e scooter: ferito un ragazzo

Il ragazzo alla guida dello scooter è caduto violentemente a terra, il che ha causato diverse ferite; è stato portato, dunque, in ospedale.

Ancora una volta le strade di Catania sono teatro di tragici incidenti: questa mattina, infatti, in via Passo Gravina si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’auto e uno scooter.

Lo scontro ha provocato la caduta del giovane alla guida del mezzo, che ha riportato diverse ferite: per questo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario, che dopo aver valutato le sue condizioni ha provveduto a trasportarlo in ospedale per sottoporlo ad ulteriori accertamenti.

Giunta sul luogo dell’incidente la polizia locale al fine di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire quindi le eventuali responsabilità.