Mafia, duplice omicidio nel Catanese: custodia cautelare per gli esecutori

Emessa un'ordinanza di custodia cautelare ai danni dei presunti esecutori di diversi omicidi in un comune del Catanese.

Nelle scorse ore è stata eseguita, da parte della polizia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ai danni di quattro individui, presunti esponenti di un clan mafioso e colpevoli dell’omicidio del 39enne Salvo Neri, ucciso il 15 agosto 2008 nel Comune di Adrano mentre era a bordo del suo scooter.

Già nel 2006, Salvo Neri era stato vittima di un precedente agguato: in quell’occasione, egli si trovava infatti con Francesco Coco, di 35 anni, ed entrambi vennero colpiti rispettivamente uno ad una spalla e l’altro ad una gamba. All’epoca si arrivò però ad ipotizzare che l’obiettivo dei sicari non fosse effettivamente Neri.

Due dei quattro indagati sono oltretutto già indagati per un altro omicidio nel comune del Catanese: quello di Francesco Rosano, assassinato ad inizio 2008 mentre usciva dalla sua abitazione per andare al lavoro in una concessionaria di automobili. Rosano morì subito dopo essere stato raggiunto da una raffica di proiettili esplosi da una pistola Calibro 9.

A richiedere l’ordinanza e a coordinare le indagini è stata la Procura distrettuale etnea.