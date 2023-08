Aeroporto Catania, navette gratuite per gli altri scali siciliani: la lista

Non si ferma l'emergenza presso l'aeroporto di Catania: per limitare i danni, è stato creato un servizio di bus gratuiti per raggiungere gli altri scali dell'Isola.

Aeroporto Catania, navette gratuite: l’emergenza presso l’aeroporto etneo non ha intenzione di fermarsi dopo l’incidente di giorno 16 luglio. Anche nella giornata di oggi, 1 agosto, sono numerosi i voli dirottati presso gli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. Tutti questi cambiamenti causano diversi disagi ai passeggeri, che sono costretti a spostarsi per tutta l’Isola.

A tal proposito, per limitare i danni, il governo regionale ha messo a disposizione delle navette gratuite per consentire i collegamenti tra i vari aeroporti siciliani, cercando così di gestire il traffico dei passeggeri.

Aeroporto Catania: ecco gli orari delle navette

Gli orari di partenza delle navette gratuite da e per l’aeroporto di Catania, vengono pubblicati ogni giorno sui profili social degli stessi scali siciliani. Nel caso dell’aeroporto di Fontanarossa, quest’ultimo comunica ogni giorno l’orario delle navette fino alle ore 19 del giorno seguente; ecco di seguito l’elenco delle navette per giorno 1 agosto 2023: