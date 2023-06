Migranti, maxi-sbarco nella notte in Sicilia: presenti anche minori

Maxi-sbarco di migranti in Sicilia durante la notte. Tra tutti i migranti erano presenti anche minori. Completate le operazioni di identificazione verranno smistati nei diversi hotspot siciliani.

Nella notte in Sicilia c’è stato un maxi-sbarco di migranti. Il gruppo era composta da 252 migranti, tra cui 15 minori soccorsi a 60 miglia dalle coste di Portopalo da due motovedette che li ha trasferiti a Pozzallo in provincia di Ragusa. I naufraghi fanno parte di un gruppo di 400 migranti salvati da un peschereccio che ha accolto l’Sos di un barcone in difficoltà.