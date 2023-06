Sicilia, uomo accoltellato nella notte: indagini in corso

In provincia di Siracusa un uomo è stato ucciso a coltellate nel petto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Nella scorsa notte, a Pachino in provincia di Siracusa, un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso a coltellate in Via Garibaldi. A notare il cadavere dell’uomo sono stati alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri che stanno anche prendendo visione delle telecamere di sicurezza per cercare di risalire all’accaduto ed indagare sulla dinamica dei fatti.