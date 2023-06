Meteo Sicilia, pioggia ancora protagonista: le previsioni

Meteo Sicilia: l'estate tarda ad arrivare. Previste piogge e temporali in gran parte della Sicilia. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

L’estate tarda ad arrivare in Sicilia poiché la pioggia è ancora protagonista. Infatti, anche la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta per la giornata odierna per quanto riguarda il meteo Sicilia. Ma vediamo le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni

In Sicilia la situazione meteo risulta essere ancora disastrosa e le temperature che vi sono non fanno pensare minimamente che l’estate sia alle porte. Infatti, sia per la giornata odierna che per le prossime di questa settimana ilmeteo.it riporta che ci sarà pioggia in tutte le province dell’Isola. Infatti, ad Agrigento, Ragusa e Caltanissetta si attendono forti temporali e nelle altre province invece sono previste piogge deboli.

Martedì 6 giugno, invece, la situazione non sarà molto diversa in quanto le giornate saranno piovose caratterizzate da temperature massime di 23 gradi a Palermo e 21 a Siracusa, Catania e Messina.

Mercoledì 7 giugno la situazione dovrebbe migliorare e infatti sono previste giornate soleggiate con temperature in aumento in quasi tutta la regione con una massima di 27 gradi a Siracusa e a Catania.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

A Catania la situazione meteo sarà pressoché uguale alle altre province. Infatti, fino a mercoledì sono attese piogge deboli miste a schiarite e da mercoledì, invece, dovrebbe iniziare a vedersi un po’ di estate con temperature che arriveranno fino a 27 gradi.

Meteo Catania 5-6-7 giugno

Nella giornata di oggi il meteo Sicilia sarà caratterizzato da piogge deboli che ci accompagneranno fino a sera con temperature massime di 22 gradi e minime di 19 gradi in tutto il territorio del Catanese.

Nella giornata del 6 giugno la situazione sarà più o meno la stessa poiché le piogge saranno presenti durante tutta la giornata miste a schiarite con temperature minime di 19 gradi e massime di 21.

Tuttavia, nella giornata di mercoledì 7 giugno, la situazione dovrebbe migliorare e infatti è atteso tanto sole e temperature in rialzo con una minima di 17 gradi e una massima di 26 gradi.