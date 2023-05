Spacciava cocaina mentre era in prova ai servizi sociali: arrestato 46enne nel Catanese

In affidamento con prova ai servizi sociali ma molto attivo nello spaccio di droga: scatta la detenzione in carcere per 46enne acese.

Fruiva dell’affidamento in prova ai servizi sociali ma, allo stesso tempo, risultava essere molto attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti.Con quest’accusa, i carabinieri di Guardia-Mangano, frazione del comune di Acireale, alle ore 18 di ieri sono riusciti ad accedere alla residenza di un 46enne pregiudicato che era stato appunto segnalato alle autorità.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno dunque rinvenuto un barattolo di vetro contenente all’incirca 40 grammi di cocaina, suddivisa in tre pietre, bastevoli per la preparazione di più di un centinaio di dosi medie il cui valore, alla vendita, sarebbero valse all’uomo tra i 7.500 e gli 8.000 euro. Nella stanza del pusher sono stati trovati anche un bilancino di precisione e delle bustine in plastica, queste ultime atte inevitabilmente allo spaccio della sostanza. Al 46enne sono state sospese le misure di affidamento ai servizi sociali, programma di cui l’uomo faceva parte, ed il ripristino della pena detentiva nel carcere di Piazza Lanza.