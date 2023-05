Wizz Air, viaggi economici da Catania: le tariffe low cost anche per Abu Dhabi

Wizz Air, nota compagnia low cost, offre diversi biglietti aerei a bassi prezzi da e per Catania. In particolare, le tariffe più convenienti sono quelle di andata: ecco di seguito le proposte più interessanti.

Come riporta il sito dell’aeroporto di Catania, le tariffe Wizz Air dalla città etnea sono molto vantaggiose. Si può vedere, infatti, che sia per l’Italia che per l’estero, queste partono da 20 euro e non superano i 60 in molti casi ed in alcune date specifiche. Di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Voli da Catania per l’Italia

Per quanto riguarda i voli dall’aeroporto di Catania a quelli italiani, le proposte più economiche sono le seguenti:

Catania – Milano , il 14 o 22 giugno, da 20 euro;

, il 14 o 22 giugno, da 20 euro; Catania – Venezia , il 14 giugno, da 20 euro;

, il 14 giugno, da 20 euro; Catania – Verona , il 14 giugno, da 25 euro;

, il 14 giugno, da 25 euro; Catania – Bologna , il 21 giugno, da 28 euro;

, il 21 giugno, da 28 euro; Catania – Torino, l’8 giugno, da 30 euro.

Voli da Catania all’estero

Per i voli diretti all’estero, le offerte sono ancora più vantaggiose. Di seguito alcune delle più intriganti: