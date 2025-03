Abbonamento prime Ryanair: la compagnia low cost più amata, Ryanair, ha recentemente introdotto un nuovo abbonamento annuale. Si tratta del “Prime”, pensato per offrire vantaggi esclusivi ai suoi passeggeri. Un vero e proprio programma di sconti che prevede un costo di 79 euro all’anno, con rinnovo automatico, salvo disdetta. Gli iscritti potranno usufruire di diversi benefici, tra cui la possibilità di scegliere posti a sedere senza costi aggiuntivi, un’assicurazione di viaggio inclusa e l’accesso a 12 promozioni esclusive all’anno, una per ogni mese, assicurando così agli abbonati le migliori offerte per volare a prezzi vantaggiosi tutto l’anno.

Abbonamento prime Ryanair, gli sconti esclusivi

La compagnia aerea Ryanair promette “sconti esclusivi” ai membri del programma Prime, ma senza specificare le percentuali di riduzione applicate ai singoli voli, né chiarire il metodo di calcolo utilizzato per determinare i risparmi. Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, gli abbonati che effettuano 12 voli all’anno potrebbero risparmiare fino a 420 euro, una cifra che supera di oltre cinque volte il costo dell’abbonamento di 79 euro. Anche chi vola solo tre volte all’anno potrà beneficiare di un risparmio di circa 105 euro. In questa fase iniziale, l’offerta è riservata a un massimo di 250.000 iscritti, il che potrebbe generare per la compagnia un introito annuo di 19,75 milioni di euro nel caso in cui tutti i posti disponibili venissero occupati.

Abbonamento prime Ryanair, a chi è rivolto

Per poter sottoscrivere l’abbonamento Prime di Ryanair è necessario avere almeno 18 anni e risiedere in uno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Regno Unito, Polonia, Portogallo e Spagna. Inoltre, per usufruire delle agevolazioni offerte dal programma, gli utenti dovranno possedere l’account “myRyanair” e utilizzarlo per effettuare le prenotazioni. Inoltre, Ryanair precisa che, a causa delle restrizioni sulla copertura, i passeggeri dell’Unione Europea che hanno compiuto 70 anni non potranno beneficiare della protezione medica garantita dall’assicurazione di viaggio legata al programma Prime. Tuttavia, potranno comunque accedere agli altri servizi previsti dalla polizza assicurativa.

Abbonamento prime Ryanair, cosa include

Tra i vantaggi Prime vi è l’assicurazione per il volo e la scelta dei posti a sedere. Vediamo nel dettaglio come funzionano. Innanzitutto è bene specificare che l’assicurazione di viaggio inclusa nell’abbonamento Prime di Ryanair è gestita da una società esterna e prevede il rimborso del costo del biglietto fino a un massimo di 500 euro, con una franchigia del 10%. Tuttavia, per chi ha 65 anni o più al momento della prenotazione, la franchigia raddoppia. In caso di ritardo del volo, è previsto un risarcimento fino a 240 euro. Nello specifico, 20 euro complessivi per le prime 12 ore e altri 20 euro per ogni ora successiva. Un altro vantaggio di Prime è la possibilità di scegliere gratuitamente il posto in determinate file. Tuttavia, se i posti dedicati agli abbonati sono esauriti, sia i membri che i loro accompagnatori potrebbero vedersi assegnare un posto casualmente.