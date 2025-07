L’estate 2025 porta buone notizie per chi sogna di partire senza spendere una fortuna: Ryanair ha lanciato una nuova offerta con voli a partire da soli 13 euro dagli scali siciliani di Catania, Palermo e Trapani. L’iniziativa è valida per viaggi compresi tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2025, e permette di raggiungere numerose destinazioni italiane ed europee a prezzi super convenienti. Con un totale di 100 rotte attive in Sicilia e 10 aeromobili basati sull’isola, Ryanair punta a un’estate da record, offrendo ai viaggiatori un mix perfetto di sole, cultura e risparmio. Di seguito, le offerte e le tratte principali da ciascun aeroporto.

Dall’aeroporto di Catania: voli a partire da 13,63€

Ryanair conferma l’arrivo dell’estate 2025 con l’offerta “Vacanze sensazionali”. Da Catania–Fontanarossa salgono a bordo voli low‑cost a partire da circa 13,63 € per destinazioni nazionali come Pescara e Verona, con giornate selezionate a tariffa speciale.

Ma non finisce qui: tariffe promozionali a meno di 15 € sono disponibili anche per tratte verso Napoli, Torino e Ancona – oltre a collegamenti diretti verso mete europee selezionate.

Tantissime offerte dall’aeroporto di Palermo

Anche dall’aeroporto di Palermo sono disponibili tariffe promozionali a partire da 13,63 € per voli di sola andata verso città come Genova e Torino. Anche altre destinazioni italiane, come Bari e Napoli, restano sotto i 15 €. Oltre ai collegamenti nazionali, lo scalo offre anche rotte verso diverse mete europee. Tra le più richieste figurano Milano, Parigi, Londra, Pisa e Verona.

Dall’aeroporto di Trapani: voli low cost verso Italia ed Europa

Anche l’aeroporto di Trapani–Birgi partecipa alla promozione “Vacanze sensazionali” di Ryanair, con voli a partire da circa 14,54 € per il periodo compreso tra 1 luglio e 31 ottobre 2025. Tra le destinazioni italiane più convenienti troviamo Pisa, Bologna, Roma e Pescara, tutte raggiungibili a meno di 17 euro in date selezionate.

A completare l’offerta, numerosi collegamenti internazionali: Londra, Malta, Bratislava, Porto, Tolosa, Riga e Siviglia, ideali per chi cerca una vacanza culturale o un city break low budget.

Che si tratti di una fuga culturale in città europee, di una vacanza al mare o di una visita a parenti e amici, l’estate 2025 è il momento giusto per volare senza svuotare il portafoglio. Attenzione però: le tariffe promozionali sono disponibili solo fino al 31 luglio 2025, salvo esaurimento dei posti. Il consiglio è di prenotare al più presto per assicurarsi il volo perfetto al prezzo migliore. Le mete non mancano: ora tocca solo decidere dove andare.