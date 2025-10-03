Premio studenti 100 e lode: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato con il Decreto del Direttore Generale n. 2853 del 1° ottobre 2025 lo stanziamento delle risorse destinate agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2024/2025 con il massimo dei voti: 100 e lode.

Questo riconoscimento rientra nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, previsto dal Decreto ministeriale n. 108 del 4 giugno 2024, e rappresenta un incentivo concreto a premiare impegno, sacrificio e talento.

Premio studenti 100 e lode: Canali di erogazione e distribuzione dei fondi

L’erogazione dei fondi per il premio studenti 100 e lode avverrà nel corso del 2025 tramite i diversi canali istituzionali: gli Uffici scolastici regionali, la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per le scuole con insegnamento in lingua tedesca, sarà la Provincia di Bolzano a gestire direttamente l’assegnazione. La distribuzione si basa sul monitoraggio condotto dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, che ha raccolto i dati sul numero degli studenti con lode in ciascun territorio.

Premio studenti 100 e lode: Assegnazione agli istituti e modalità di premialità

Una volta ricevute le risorse, gli enti territoriali provvederanno a trasferirle alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie. Gli istituti avranno il compito di riconoscere il premio agli studenti meritevoli scegliendo tra le modalità di incentivo previste dalla normativa:

accesso gratuito a biblioteche, musei e istituti culturali;

ammissione a tirocini formativi;

partecipazione ad attività formative in centri scientifici nazionali;

viaggi di istruzione e visite presso strutture specialistiche;

benefici di tipo economico;

altri incentivi realizzati in collaborazione con enti pubblici e privati.

In questo modo, il riconoscimento non sarà solo simbolico ma si tradurrà in opportunità formative e culturali di grande valore.

Premialità anche per altre eccellenze

Il premio studenti 100 e lode non sarà l’unica iniziativa prevista dal Ministero. È infatti in corso la raccolta dei dati relativi agli studenti che hanno conseguito risultati di rilievo nelle competizioni inserite nella tabella 1 del DM 108/2024. Anche per loro verranno stabiliti criteri di premiazione, in modo da valorizzare i talenti in ogni ambito: dalle discipline scientifiche alle arti, dallo sport alle competizioni linguistiche.