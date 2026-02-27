Assunzioni Ferrovie dello Stato: Le assunzioni ferrovie dello stato tornano al centro dell’attenzione con una nuova selezione avviata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Attraverso la società Mercitalia Shunting and Terminal Srl, il gruppo ricerca operatori polivalenti di condotta e manovra da inserire nel settore della logistica di rete, di seguito tutti i dettagli sulla candidatura.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: il percorso formativo

L’iter di inserimento previsto dalle assunzioni ferrovie dello stato comprende un percorso formativo professionalizzante della durata di circa tre mesi, di seguito tutti i dettagli:

Durante il periodo di formazione, i candidati conseguiranno le abilitazioni tecniche necessarie per:

unione e distacco dei veicoli ferroviari;

trazione dei convogli;

predisposizione dell’instradamento dei treni.

Al termine dell’addestramento è previsto un contratto a tempo determinato, con concrete possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato sulla base delle valutazioni aziendali.

Requisiti richiesti

Per partecipare alle assunzioni ferrovie dello stato è necessario possedere i seguenti requisiti:

diploma di scuola superiore quinquennale;

residenza nella Provincia o Regione sede dell’impianto;

disponibilità al lavoro su turni h24 e flessibilità alla mobilità territoriale;

idoneità fisica alla mansione (prevista visita medica pre-assuntiva);

acutezza visiva naturale o corretta non inferiore a 10/10 complessivi (minimo 7/10 nell’occhio che vede meno);

capacità di percepire voce di conversazione ad almeno 8 metri da ciascun orecchio.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: Stipendio e condizioni economiche

La retribuzione d’ingresso per il personale in formazione varia mediamente tra i 1.400 e i 1.600 euro netti mensili, ma l’importo iniziale può aumentare in base ai vari fattori d’impiego: indennità di turno, lavoro festivo ed eventuali trasferte.

Assunzioni Ferrovie dello Stato: Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni ferrovie dello stato devono presentare la candidatura esclusivamente online entro e non oltre il 3 marzo 2026. L’annuncio completo per l’assunzione e il form da compilare per l’invio del curriculum sono disponibili sul portale ufficiale del Gruppo FS: fscareers.gruppofs.it.