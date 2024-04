Catania, corsi di formazione gratuiti: tutte le informazioni da sapere

Nuovi corsi di formazione gratuiti in Sicilia, con sede a Catania. Prevista un'indennità. Di seguito come partecipare e i vari ambiti.

Corsi di formazione gratuiti: importanti opportunità di formazione in Sicilia, i corsi saranno rivolti a tutti i disoccupati o inoccupati. Ci sarà l’opportunità di frequentare stage, inoltre verrà erogata un’indennità. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Corsi di formazioni gratuiti a Catania: i vari ambiti

I nuovi corsi di formazioni sono stati erogati dal’Arché Impresa Sociale S.r.l. 5 corsi di formazione gratuiti. Ecco i vari ambiti per la formazione di nuovi profili:

area ristorazione:

– collaboratore di cucina;

area informatica:

– operatore informatico di risorse web;

area energie rinnovabili e ambiente:

– installatore manutentore di impianti ad energia solare;

area servizi amministrativi / logistica:

– addetto amministrativo segretariale;

– addetto magazzino e logistica.

Corsi di formazioni gratuiti a Catania: i destinatari

I corsi di formazione gratuiti sono destinati a individui che si trovano in condizione di disoccupazione o inattività lavorativa. Inoltre, è richiesta la residenza in Sicilia per poter partecipare. I cittadini non comunitari devono avere un permesso di soggiorno valido.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Il titolo di studio richiesto in ingresso è la licenza media, tranne per:

corso del settore informatico: non è richiesto alcun titolo di studio minimo;

percorsi dell’area energie rinnovabili e ambiente: sono necessari qualifica / diploma regionale licenza media / diploma.

Corsi di formazioni gratuiti a Catania: sede e durata

I corsi di formazione gratuiti si terranno in Sicilia, con sede principale a Catania. Tuttavia, è prevista anche un’opzione per il corso di Addetto Amministrativo Segretariale a Caltagirone. Tutti gli interventi sono finalizzati al rilascio della qualifica, eccetto il progetto sulle energie rinnovabili e ambiente che prevede il conseguimento della specializzazione. Inoltre ai partecipanti sarà fornita un’indennità giornaliera di 5 euro.

Corsi di formazioni gratuiti a Catania: come iscriversi

Tutti coloro che sono interessati ai corsi di formazioni gratuiti a Catania e a Caltagirone dovranno compilare un forms presente nel sito dell’Arche. Inoltre dovranno recarsi presso gli uffici di Arché oppure inviare per e-mail a iscrizioni@archeonline.com i seguenti documenti: