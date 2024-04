Concorso Polizia di Stato 2024: cosa sapere e come partecipare

Concorso Polizia di Stato: come fare domanda? Di seguito i requisiti e tutti i dettagli da sapere per poter mandare la propria candidatura.

Concorso Polizia di Stato 2024: il Ministero dell’Interno ha lanciato un nuovo bando per reclutare nuovi 1.887 allievi agenti. L’iniziativa è riservata esclusivamente ai volontari militari, attivi o in congedo, che abbiano servito con ferma prefissata. Di seguito tutti i dettagli per gli interessati.

Concorso Polizia di Stato 2024: i requisiti

Per poter partecipare al concorso Polizia di Stato 2024, è necessario essere in possesso di alcuni determinati requisiti. Il bando è aperto ai militari in diverse situazioni di servizio e prevede limiti di età adeguati all’esperienza militare. Il titolo di studio minimo varia in base alla data di congedo.

Tuttavia, 17 posti sono riservati per i volontari bilingue in italiano e tedesco con competenza di livello B2. È inoltre possibile candidarsi alla riserva anche senza servizio militare, ma è necessario il possesso di determinati titoli di studio o certificazioni linguistiche.

Chiunque abbia i requisiti richiesti e voglia partecipare al concorso, deve ricordarsi che è possibile presentare la domanda dal 13 aprile al 13 maggio 2024.

I candidati, per poter essere presi, devono superare le prove di selezione. Tra queste, una prova scritta, dei test fisici, degli esami psicofisici e attitudinali, e una valutazione dei titoli. Per quanto riguarda la prova scritta, bisognerà prepararsi a domande di cultura generale, lingua inglese e competenze informatiche, anche grazie alla banca dati per la preparazione che è disponibile online.

Il calendario delle prove sarà pubblicato il 30 giugno 2023, data da segnare sul calendario al fine di essere certi di non dimenticarla.

Concorso Polizia di Stato 2024: come candidarsi

Per potersi candidare al concorso indetto dal Ministero dell’Interno, è necessario inviare la propria domanda tramite una piattaforma online, utilizzando lo SPID e una PEC personale. Una volta mandata la candidatura, non resterà altro che aspettare che esca il calendario delle prove. Per ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a leggere il bando integrale pubblicato sul sito ufficiale della Polizia di Stato.