Concorso Agenzia delle Entrate 2024: requisiti e domanda

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: in arrivo nuovo bando anche per diplomati per 80 posizioni da funzionari delle risorse umane.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: annunciato un nuovo bando per ricoprire 80 posizioni per Funzionari risorse umane. Il concorso è rivolto a tutti i laureati che vogliono rafforzare le proprie competenze nel settore HR. Il nuovo concorso si inserisce nel quadro del Piano d’impiego annuale operativo (PIAO) 2024-2026. Si attende la pubblicazione del bando ufficiale. Di seguito le prime direttive per partecipare.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: le posizioni richieste

Il nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate prevede 80 posizioni per Funzionari specializzati in risorse umane. I nuovi Funzionari che verranno selezionati dovranno occuparsi della gestione delle risorse umane, inoltre si occuperanno di sviluppare nuove strategie di formazione e sviluppo, oltre a curare i processi di selezione e valutazione del personale.

Concorso Agenzia delle entrate 2024: i requisiti

Per il nuovo concorso i candidati dovranno soddisfare dei requisiti specifici tra questi: la cittadinanza italiana, regolarità nei confronti degli obblighi militari, godimento dei diritti politici e civili, e idoneità fisica all’impiego. Il nuovo concorso sarà aperto a tutti i laureati in ambiti come scienze psicologiche, dell’educazione, sociologia, scienze economiche o titoli equipollenti.

Concorso Agenzia delle entrate 2024: per i diplomati

Il nuovo concorso non si limiterà ad assumere esclusivamente laureati ma ci saranno diverse opportunità per i diplomati, i quali potranno candidarsi per diversi ruoli. Ad esempio ci saranno posizioni aperte per 13 assistenti in provincia di Bolzano. O ancora 60 assistenti informatici, e 1000 assistenti generali, tra cui funzionari per logistica, analisti dati, e sicurezza informatica, con dettagli disponibili nel programma dei bandi. Si ricorda che per i futuri funzionari tecnici sarà richiesta l’iscrizione all’albo di ingegnere o di architetto.

La selezione

La selezione per il nuovo personale prevede diverse fasi, inclusa una prova preselettiva, una scritta, e un colloquio orale, basate sul numero di candidature e sulle specifiche del bando. Le prove verteranno su temi come teoria dell’organizzazione, sistemi di valutazione della performance, reclutamento e sviluppo del personale, progettazione di interventi formativi e elementi di statistica. Il bando specificherà l’eventuale necessità di versare una tassa di concorso, una pratica comune in questo tipo di selezioni pubbliche.

Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale Concorsi dell’Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni si attende l’uscita ufficiale del bando.