Per chi sta cercando l’ultima occasione per partire in vacanza quest’estate, Ryanair offre voli low cost a partire da soli 20,99 € dai tre aeroporti siciliani. Un’opportunità imperdibile, ma attenzione: sarà necessario prenotare entro il 31 agosto 2025, e le offerte sui voli saranno valide solo sule tratte che si effettueranno dal 1° settembre al 31 ottobre 2025. Non lasciarsi scappare quest’ultima occasione per poter visitare città d’arte in tutta Italia e non solo! Di seguito le diverse offerte per i tre aeroporti siciliani.

Offerte Ryanair, aeroporto di Catania

Anche se le offerte disponibili non sono molte, ciò non significa che non siano convenienti. Ryanair propone voli scontati a partire da Catania verso diverse destinazioni. Ad esempio, è possibile volare a Marsiglia con tariffe a partire da 20,99 €, a Torino da 21,99 €, a Trieste da 22,60 €, a Verona da 26,39 € e infien, la più cara, Siviglia raggiungibile con 37,02 €.

Offerte Ryanair, aeroporto di Palermo

Ryanair offre voli scontati a partire da Palermo verso diverse affascinanti destinazioni. Con tariffe a partire da soli 21,99 €, è possibile volare a Bologna o Venezia Marco Polo, entrambe opzioni perfette per un weekend in Italia. Se si desidera esplorare l’Europa, Parigi (Beauvais) è raggiungibile da 24,99 €. Allo stesso prezzo anche Zagabria, capitale della Croazia.

Offerte Ryanair, aeroporto di Trapani-Marsala

Ryanair propone voli scontati da Trapani-Marsala verso due destinazioni europee. Con soli 30 € si potrà raggiungere la Bratislava, capitale della Slovacchia, o Porto, una delle città più affascinanti del Portogallo.