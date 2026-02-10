Se vivi all’ombra dell’Etna, sai bene che la voglia di esplorare non dorme mai. Con l’arrivo della bella stagione, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa si conferma uno snodo strategico, offrendo collegamenti diretti che permettono una colazione con broche granita e cenare in una capitale europea con meno di 50 euro.

1. Parigi: Il fascino intramontabile (da 44€)

Non serve una luna di miele per giustificare un volo verso la Ville Lumière. Con voli diretti che costano meno di una cena fuori, Parigi a marzo è un incanto: i giardini delle Tuileries iniziano a fiorire e le code per i musei sono decisamente più gestibili rispetto all’estate.

Ideale per: coppie e amanti dell’arte.

2. Bruxelles e il Belgio insolito (da 30€)

Spesso sottovalutata, Bruxelles è una città vibrante, multiculturale e… deliziosa. Oltre alla Grand Place, il vero vantaggio è la rete ferroviaria: in meno di un’ora potrai raggiungere le fiabesche Bruges o Gand, trasformando il weekend in un tour delle Fiandre.

Ideale per: appassionati di architettura e amanti della birra artigianale.

3. Bucarest: La “Piccola Parigi” dell’Est (da 42€)

Se cerchi una meta economica ma ricca di storia, Bucarest è la scelta vincente. Tra il mastodontico Palazzo del Parlamento e i locali alla moda del centro storico (Lipscani), la capitale rumena offre un mix unico tra passato comunista e modernità frenetica.

Ideale per: gruppi di amici e viaggiatori “budget-conscious”.

4. Berlino: storia e avanguardia (da 61€)

Berlino non è solo una città, è un’esperienza. Dalla Porta di Brandeburgo ai murales della East Side Gallery, ogni angolo trasuda storia del XX secolo. A marzo, l’atmosfera nei club e nei caffè del quartiere Kreuzberg è elettrizzante.

Ideale per: giovani e amanti della storia contemporanea.

5. Il richiamo della capitale: Roma (da 31€)

A volte non serve andare lontano per restare a bocca aperta. Con voli frequenti e brevissimi, Roma resta la meta perfetta per chi ha poco tempo ma vuole immergersi nella bellezza eterna. Perfetta per un tour gastronomico tra carbonara e carciofi alla giudia.

Ideale per: un break veloce senza lo stress del passaporto.