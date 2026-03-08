Ottime notizie per i viaggiatori siciliani: Iberia ha annunciato il grande ritorno sulla rotta Catania (CTA) – Madrid (MAD). A partire dal 29 marzo 2026, lo scalo di Fontanarossa sarà nuovamente collegato direttamente con l’hub internazionale di Madrid-Barajas, aprendo le porte non solo alla capitale spagnola, ma a tutto il network transatlantico della compagnia.

La strategia della compagnia spagnola punta a una crescita progressiva per coprire tutta la stagione estiva:

Nota per i viaggiatori: Il volo ha una durata media di circa 2 ore e 50 minuti. Madrid non è solo una meta finale straordinaria, ma è anche il punto di partenza ideale per chi vuole proseguire verso il Sud America o gli Stati Uniti sfruttando le coincidenze Iberia.