Ottime notizie per i viaggiatori siciliani: Iberia ha annunciato il grande ritorno sulla rotta Catania (CTA) – Madrid (MAD). A partire dal 29 marzo 2026, lo scalo di Fontanarossa sarà nuovamente collegato direttamente con l’hub internazionale di Madrid-Barajas, aprendo le porte non solo alla capitale spagnola, ma a tutto il network transatlantico della compagnia.
La strategia della compagnia spagnola punta a una crescita progressiva per coprire tutta la stagione estiva:
-
Da giugno: L’offerta si intensifica raggiungendo i 6 voli settimanali.
-
Luglio e Agosto: Per far fronte alla domanda dei mesi di punta, la domenica verrà attivata una doppia rotazione(due voli nello stesso giorno).
Nota per i viaggiatori: Il volo ha una durata media di circa 2 ore e 50 minuti. Madrid non è solo una meta finale straordinaria, ma è anche il punto di partenza ideale per chi vuole proseguire verso il Sud America o gli Stati Uniti sfruttando le coincidenze Iberia.
Perché è importante la rotta Catania – Madrid?
Il ripristino di questa rotta consolida Catania come hub fondamentale per il Mediterraneo, facilitando gli scambi turistici e commerciali con la Spagna. Che si tratti di una tapas night a Plaza Mayor o di un viaggio di lavoro, il collegamento diretto elimina lo stress degli scali intermedi.