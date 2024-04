Offerte voli Catania: biglietti a 15 euro con Wizz Air

Offerte voli Catania Wizz Air: biglietti a partire da 15 euro per volare dalla città etnea verso mete italiane ed europee. Ecco quali.

Tornano le offerte voli Catania con Wizz Air: biglietti a partire da 15 euro per volare dalla città etnea verso destinazioni in Europa e nel resto d’Italia. Infatti, la nota compagnia low cost in livrea rosa ha lanciato una campagna di voli in offerta per i mesi che vanno da maggio verso ottobre. Ecco quali sono le principali offerte voli Catania lanciate da Wizz Air.

Offerte voli Catania: biglietti a 15 euro

I biglietti a 15 euro per partire da Catania con Wizz Air prevedono diverse alternative di mete, sia in Italia che in Europa. Nello specifico, spendendo entro i 15 euro è possibile partire da Catania verso Londra e Tirana nel mese di maggio 2024. Per quanto riguarda i mesi estivi, con 15 euro è possibile raggiungere la città di Sofia a giugno e Bologna a luglio partendo da Catania.

Infine, tra i voli in offerta a 15 euro con Wizz Air si trova anche Milano Linate: in questo caso le offerte sono previste per ottobre, ma nei mesi precedenti sono in ogni caso disponibili altri biglietti a prezzo conveniente.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Offerte voli da Catania: biglietti a 20 euro

Proseguendo con le offerte, partendo da Catania e spendendo poco più di 15 euro è possibile raggiungere la città di Torino. Infatti, i biglietti in offerta con Wizz Air prevedono dei voli in partenza a giugno a soli 17,99 euro. A seguire, spendendo entro i 20 euro è possibile raggiungere gli aeroporti di Bruxelles Charleroi, Memmingen/Monaco Ovest e Venezia nel mese di giugno.

Infine, a giugno è possibile raggiugere anche la città di Budapest da Catania con soli 22,99 euro, mentre andare a Cluj-Napoca costerà solo 23,99 euro.

Biglietti a 30 euro

Ma le offerte in partenza da Catania sono ancora tante. Infatti, spendendo entro i 25 euro è possibile viaggiare dalla città etnea verso gli aeroporti di Bucarest, Katowice, Praga e Verona nei mesi tra aprile e giugno. Infine, sono previsti anche dei biglietti a 31,99 euro per raggiungere le città di Amburgo, Iasi e Varsavia partendo da Catania.