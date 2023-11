Caro voli Sicilia, sconto fino al 50% per residenti nell’Isola: come ottenerlo

Caro voli Sicilia, arriva l'avviso della Regione: previsti sconti sui biglietti aerei fino al 50% per i residenti nell'Isola.

Si torna a parlare del caro voli in Sicilia, ma questa volta per gli isolani sono in arrivo ottime notizie. Infatti, la Regione Sicilia ha annunciato biglietti aerei con sconti fino al 50% per i residenti nell’Isola. Si tratta di un’iniziativa portata avanti dalla Regione con risorse proprie, per finanziare l’abbattimento delle tariffe proposte dalle compagnie aeree.

Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo d’Orleans, è stato proprio Renato Schifani, presidente della Regione, insieme all’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò. Secondo quanto riportato, il governo Schifani ha stanziato per il provvedimento 27,5 milioni di euro di fondi propri che garantiranno gli sconti per 13 mesi.

La misura

Secondo quanto riportato, lo sconto è riservato ai residenti in Sicilia per i collegamenti da e per l’Isola verso i tre aeroporti di Milano e i due di Roma.

In particolare, lo sconto sarà pari almeno al 25% e può arrivare al 50% per alcune categorie di viaggiatori. I finanziamenti sono stati approvati ieri in Giunta e le compagnie aeree avranno 10 giorni di tempo per aderire. Infine, i voli interessati riguarderanno anche le singole tratte a partire dal 1° dicembre 2023. Per poter ottenere lo sconto bisognerà far presente alla compagnia aerea lo status di residente in Sicilia, tramite autocertificazione prevista al momento dell’acquisto del volo. Se il biglietto dovesse avere un costo minore o uguale a 50 euro per singola tratta, lo sconto non potrà essere applicato.