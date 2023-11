Scontro frontale mortale sulla Ragusa-Catania: la vittima è un uomo di 49 anni

Incidente mortale sulla statale 514 Ragusa-Catania: a perdere la vita un uomo di 49 anni, dopo uno scontro frontale.

Sulla Strada statale 514 che collega Ragusa-Catania, in direzione di Licodia Eubea, la collisione di due mezzi automobilistici, una Ford EcoSport e un tir, ha provocato la morte sul colpo di un uomo, Davide Romeo, 49 anni. nella giornata di ieri.

Si indagano le cause dell’incidente

Le dinamiche esatte del sinistro sono state ricostruite solo in parte. Si è trattato di uno scontro frontale, ma le cause non sono ancora state accertate dai carabinieri della Radiomobile di Caltagirone e della Stazione di Licodia. Si ipotizza un guasto meccanico che avrebbe provocato lo sbandamento o un colpo di sonno del conducente dell’auto.

La vittima

La vittima era originaria di Ragusa ma già da diversi anni risiedeva a Licodia Eubea e insegnava presso l’Istituto tecnico-commerciale di Caltagirone. La notizia ha gettato nello sconforto le comunità cittadine dei due comuni, nelle quali Romeo svolgeva un ruolo attivo, dedicandosi all’associazionismo sociale e animalista.